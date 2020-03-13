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На Москву обрушился страшный ураган

На Москву обрушился страшный ураган
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Непогода будет бушевать в регионе примерно до 21:00

Сильнейший ветер обрушился на столичный регион в пятницу, 13 марта. В МЧС еще накануне предупредили жителей о погодной опасности предпоследнего "оранжевого" уровня. Но уже есть жертвы.

Рухнувшее дерево убило 45-летнего водителя "Мазды". Он ехал по 1-й Мясниковской улице, когда от удара по крыше потерял сознание. Машина при этом продолжала двигаться, пока не врезалась. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины, сообщил телеграм-канал Mash. Еще один человек пострадал около станции метро "Новогиреево" – там с травмой головы от падения рекламного щита госпитализировали девушку.

О том, что жителям Москвы лучше не выходить на улицу, спасатели информируют всеми доступными способами. Абоненты мобильной связи несколько раз получили SMS с предупреждением. Был прерван эфир федеральных телеканалов – временно на всех экранах появилась заставка с сообщением о штормовом ветре и рекомендациями не укрываться под деревьями, передает "Царьград".

На улицах города дежурят машины МЧС, а по громкоговорителям напоминают об опасности рекламных и прочих шатких конструкций, пишет МК.

Порывы ветра в Москве доходят до 25 м/с, говорится на сайте Гидрометцентра. Аналогичная ситуация в Московской области. Там ветер повалил более 60 деревьев, повреждено около 20 автомобилей. Власти региона просят родителей не оставлять детей без присмотра и не отпускать их гулять, передает "Подмосковье сегодня".

Ураган пришел в столичный регион с запада. Накануне он бушевал в Калининградской области. Там погибла 12-летняя девочка, сообщает местное отделение СК.

Николай ВИКТОРОВ

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