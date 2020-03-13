Девушку госпитализировали с серьезной травмой

В столице из-за сильного ветра пострадала чемпионка России по ножевому бою Вероника Муха. На 34-летнюю спортсменку упал рекламный щит. ЧП случилось рядом с метро Новогиреево, на Свободном проспекте.

На помощь девушке тут же подоспели прохожие. Они оттащили конструкцию в сторону и вызвали скорую. Как сообщает телеграм-канал 112, пострадавшая получила травму головы и была без сознания. Спортсменку экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Напомним, МЧС накануне предупредило жителей о погодной опасности "оранжевого" уровня.



