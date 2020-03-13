Жителям и гостям столицы предсказали метель в выходные

Холод, снегопады и сильный ветер. Такая погода будет стоять в Москве и Подмосковье в конце этой недели.

"Ближайшие дни будут очень некомфортными для жителей Москвы, Подмосковья, Центральной России. Понижение температуры, и, мало того, даже установится снежный покров", – рассказал "Интерфаксу" глава Гидрометцентра Сергей Борщ.

По словам синоптика, такое резкое изменение погоды вызовут несколько мощных циклонов, перемещающихся по европейской части страны. За ними в ЦФО проникнет холодный арктический воздух.

В ночь на 14 марта погода будет облачной, местами пройдут дожди, в столице ожидается 0+2°С,по области – до -1°С. В первую половину дня в субботу ожидается +4+.6°С, но вечером температура понизится до -2°, а в Подмосковье будет до -6°. Дождь перейдет в снег, на дорогах – гололедица, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

В воскресенье, 15 марта, снежный покров местами может вырасти до 5-10 сантиметров. Температура воздуха в Москве от -5°С до 0°С.

В пятницу, 13 марта, в столице +5+7°С, ураганный ветер до 20-25 м/с, местами пройдут небольшие дожди. В городе объявлено штурмовое предупреждение, напоминает "Подмосковье сегодня".