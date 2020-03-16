В Сибири весна наступит раньше, чем в центральной части нашей страны

Жителям европейской части России следует ожидать заморозков и небывалых температурных скачков: перепад составит 15 – 20 градусов. Зато в Новосибирск и Красноярск придет не свойственнное для этого времени года тепло.

"Невероятно теплая погода будет на следующей неделе в Новосибирске, Омске, Томске и даже Красноярске. Температура выше нормы на 15 градусов", - приводит слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда РИА "Новости".

Синоптик отметил, что самая теплая погода в ближайшее время будет в Краснодарском крае, Адыгее и Ставрополье. Там ожидается температура свыше +20°C, без осадков.

Москвичам же придется утеплиться: в столице холода задержатся до конца месяца. Вильфанд подчеркнул, что теплее станет только к началу астрономической зимы, то есть ближе к апрелю.

"В течение следующей недели температура будет около нуля до четверга. Затем немного потеплеет, но уже в выходные ожидается очередное похолодание", – цитирует синоптика ТАСС.

Москва в последнее время страдает от природных катаклизмов. В конце прошлой недели "Утро" рассказало о страшном урагане, обрушившемся на столицу.

