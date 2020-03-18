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Температура воздуха в Москве опустится до ноля

Северный ветер и снег придут в столичный регион

В столичном регионе к концу недели, 21 и 22 марта, ожидаются сильный ветер, похолодание и снег. Температура воздуха опустится ниже многолетних значений.

"Ближайшие две ночи будут плюсовые. А уже в пятницу днем будет не выше +  5°C", - сообщила РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. 

По словам синоптика, на данный момент на центральный регион устремлены холодные воздушные массы. В выходные прогнозируемая температура будет не выше 0°C.

Волосюк также отметила, что в среду, 18 марта, в Москве введен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра. 

Ранее "Утро" сообщало, что после аномального тепла россиян ждут морозы и снегопад. А синоптики предупредили о возврате зимы.

Александра АКСЕНОВА

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