На столицу обрушился шквалистый ветер
В московский регион снова нагрянут катаклизмы
В четверг, 19 марта, в столице ожидается сильный ветер с порывами 13 – 18 м/с, предупредили в МЧС. Жителей и гостей города просят сохранять бдительность и спокойствие.
Подробнее с погодными условиями на четверг можно познакомиться на сайте Гидрометцентра. Предостережение о повышенном уровне погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать вплоть до 21 марта, сообщает RT.
Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет потепление.
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