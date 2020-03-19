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На столицу обрушился шквалистый ветер

В московский регион снова нагрянут катаклизмы

В четверг, 19 марта, в столице ожидается сильный ветер с порывами 13 – 18 м/с, предупредили в МЧС. Жителей и гостей города просят сохранять бдительность и спокойствие.

Подробнее с погодными условиями на четверг можно познакомиться на сайте Гидрометцентра. Предостережение о повышенном уровне погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать вплоть до 21 марта, сообщает RT.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет потепление.


Александра АКСЕНОВА

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