Погода продолжит бить рекорды

Температура воздуха в Москве в апреле будет намного выше нормы, как и всю зиму и начало весны. Резкое потепление придет в город уже в начале следующей недели, с 23 марта.

Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев сообщил, что на протяжении второго месяца весны в столице установится жаркая для апреля погода. Аномальное тепло придет уже в конце марта, передает агентство "Москва".

Однако специалист отметил, что в течение апреля можно ожидать и заморозков, и даже резкого похолодания. В Москве в ближайшие выходные может выпасть снег.

Ранее "Утро" рассказало, что москвичи увидят необычное явление на рассвете.