Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Аномальное тепло придет в Москву в апреле

Погода продолжит бить рекорды

Температура воздуха в Москве в апреле будет намного выше нормы, как и всю зиму и начало весны. Резкое потепление придет в город уже в начале следующей недели, с 23 марта. 

Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев сообщил, что на протяжении второго месяца весны в столице установится жаркая для апреля погода. Аномальное тепло придет уже в конце марта, передает агентство "Москва". 

Однако специалист отметил, что в течение апреля можно ожидать и заморозков, и даже резкого похолодания. В Москве в ближайшие выходные может выпасть снег.

Ранее "Утро" рассказало, что москвичи увидят необычное явление на рассвете. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей