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Москвичей предупредили о сильном похолодании в выходные

Прихода настоящей весны не стоит ждать до середины следующей недели

В столичном регионе будет ясно и холодно, предупредили метеорологи. Согласно их прогнозу, в Москве и области на выходных температура существенно опустится.

Так, в субботу, 21 марта, в начале дня за окном будет до -4°С. Затем столбики термометров поднимутся до +2°С. В первой половине дня небо будет безоблачным, во второй покроется тучами. Однако осадков не ожидается.

В воскресенье, 22 марта, станет еще холоднее. День обещает быть солнечным, но при этом морозным и ветреным. С утра столбики термометров остановятся на отметке -6°С. Позже  поднимется, но не превысит +1° С, передает "Gismeteo". Ветер местами будет дуть со скоростью 16 м/с.  

По-настоящему весенней погоды не стоит ждать до середины следующей недели, огорчили москвичей синоптики. 

Ранее специалисты пообещали, что аномальное тепло придет в апреле. 

Ксения АНДРЕЕВА

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