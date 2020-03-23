До +15 : в Москве сильно потеплеет к концу недели
К концу последней рабочей недели марта в столичном регионе погода может сильно измениться. По прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до +15°C.
Потепление в столице будет происходить постепенно, к середине недели в дневные часы температура воздуха достигнет +10 ... +12°C, а уже к выходным синоптики прогнозируют до +15 ... +17°C.
Ночами все же ожидаются небольшие, но стабильные заморозки, столбики термометров вряд ли преодолеют отметку в 0°C, сообщает телеканал "360".
"Сначала мы будем находиться во власти холодного антициклона. Ночные температуры будут отрицательными. Утром придется продрогнуть", - сообщил РИА "Новости" научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам главного метеоролога страны, потепления в Москве стоит ожидать не раньше середины недели. "В четверг 26 марта, будут заметные температурные амплитуды. Дальше мы будем перемещаться в теплую область антициклона", – подчеркнул синоптик.
В области разница со столицей составит один – два градуса. В начале недели в Подмосковье ожидаются ночные заморозки в -1 ... -2°C, днем +10 ... +13°C. Зато к выходным температура в московском области составит +17°C, сообщает "Подмосковье сегодня".
"Воздух будет активно прогреваться, а ночные заморозки прекратятся", - поделился мнением с РИАМО синоптик Михаил Леус.
Ранее Роман Вильфанд сообщил, что жителям европейской части страны следует ожидать небывалых температурных скачков.
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