Синоптики обещают ночные заморозки

К концу последней рабочей недели марта в столичном регионе погода может сильно измениться. По прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до +15°C.

Потепление в столице будет происходить постепенно, к середине недели в дневные часы температура воздуха достигнет +10 ... +12°C, а уже к выходным синоптики прогнозируют до +15 ... +17°C.

Ночами все же ожидаются небольшие, но стабильные заморозки, столбики термометров вряд ли преодолеют отметку в 0°C, сообщает телеканал "360".



"Сначала мы будем находиться во власти холодного антициклона. Ночные температуры будут отрицательными. Утром придется продрогнуть", - сообщил РИА "Новости" научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам главного метеоролога страны, потепления в Москве стоит ожидать не раньше середины недели. "В четверг 26 марта, будут заметные температурные амплитуды. Дальше мы будем перемещаться в теплую область антициклона", – подчеркнул синоптик.

В области разница со столицей составит один – два градуса. В начале недели в Подмосковье ожидаются ночные заморозки в -1 ... -2°C, днем +10 ... +13°C. Зато к выходным температура в московском области составит +17°C, сообщает "Подмосковье сегодня".

"Воздух будет активно прогреваться, а ночные заморозки прекратятся", - поделился мнением с РИАМО синоптик Михаил Леус.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что жителям европейской части страны следует ожидать небывалых температурных скачков.