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Жара и дожди: синоптики дали прогноз погоды на лето

Июнь, июль и август порадуют россиян комфортной погодой

Синоптики считают, что лето 2020-го выдастся приятным на большей территории России. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время онлайн-конференции.

Как передает издание "СвободнаяПресса", июнь будет таким же, как в последние года – температура воздуха окажется чуть выше нормы. Лишь на востоке Северного Кавказа и севере Сибири будет жара. Дожди в этом месяце подпортят настроение жителям Урала и Сибири.

В июле аномальной жары ждать не стоит, впрочем, не будет и холодов. В Западной Сибири, Хабаровском крае и в Приморье будут идти проливные дожди. 

Август также окажется теплым, но без обильных осадков. 

Ранее "Утро" писало о погоде до конца марта – в Москве неожиданно потеплеет. А вот на Урале зима пока не уходит, пишет агентство "ФедералПресс". Там ждут морозов до -19°C. 

Полина ИВАНОВА

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