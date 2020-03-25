Холода в столицу уже не вернутся

Погода, наконец, порадует жителей Москвы – в городе началась метеорологическая весна. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

В среду, 25 марта, воздух в столице прогреется до +7 ... +9°C. Дождей ждать не стоит. При этом атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

Как передает РИА "Новости", по словам специалиста, холодный воздух перестал поступать в Москву. Благодаря этому в скором времени можно будет убрать в шкафы подальше зимние куртки.

Эксперт пояснила, что метеорологическая весна наступает, когда столбики термометров устойчиво держатся на отметках выше 0°C.