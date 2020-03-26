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Апрель принесет в Москву морозы

В Гидрометцентре пообещали "болотистую погоду" на нерабочей неделе

Температура воздуха на следующей неделе опустится ниже 0°C ночью. Об этом рассказали в Гидрометцентре. 

К выходным в европейской части России будет сухо и тепло, без ветра и дождей. В субботу воздух прогреется до +12°C … +15°C, рассказал "РИА Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 

Погода начнет меняться в воскресенье: температура упадет на семь градусов, атмосферное давление повысится. Следующую неделю специалист назвал "болотистой" с резким похолоданием, передает "МИР24".

Ко вторнику, 31 марта, морозы усилятся, 1 апреля температура установится на уровне +5… +6°C.

Ранее "Утро" рассказало, что в апреле в Москву придет аномальное тепло.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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