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Москву ждет резкое похолодание

Москву ждет резкое похолодание
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Синоптики рассказали о погоде на нерабочей неделе

Температура воздуха в столице в понедельник опустится на десять градусов. С 30 марта жителей ждут дожди, небольшой снег и морозы в дневное и вечернее время. 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что морозная погода останется минимум на три дня, в это время будет дуть сильный северный ветер.

Резкое похолодание придет в Москву на несколько дней раньше ожидаемого срока, передает ТАСС.  

С 27 по 29 марта в европейской части России будет сухо и тепло, без ветра и дождей. В субботу и воскресенье воздух прогреется до +12 … +15°C.

Ранее "Утро" рассказало, что апрель принесет в Москву морозы.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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