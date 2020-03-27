Синоптики рассказали о погоде на нерабочей неделе

Температура воздуха в столице в понедельник опустится на десять градусов. С 30 марта жителей ждут дожди, небольшой снег и морозы в дневное и вечернее время.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что морозная погода останется минимум на три дня, в это время будет дуть сильный северный ветер.

Резкое похолодание придет в Москву на несколько дней раньше ожидаемого срока, передает ТАСС.



С 27 по 29 марта в европейской части России будет сухо и тепло, без ветра и дождей. В субботу и воскресенье воздух прогреется до +12 … +15°C.

Ранее "Утро" рассказало, что апрель принесет в Москву морозы.