Уже 1 апреля в столицу вернется зима, прогнозируют специалисты

Первого апреля в столице выпадет снег – от 7 до 13 сантиметров. Однако специалисты говорят, что резкое похолодание – это возвращение к климатической норме после аномально жаркого марта.

По данным синоптиков, погода начнет портиться в понедельник, 30 марта. Уже после 18:00 в регионе пойдут снег с дождем. Выпадет до 2 см осадков. В ночь на вторник ситуация осложнится сильным ветром и к утру снега прибавится. Местами пройдет метель, пишет НСН.

По данным РИА ФАН, прогнозируется усиление ветра с порывами до 12 – 17 м/секунду.

"Возможно налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная голодедица", – цитирует издание сообщение МЧС Москвы.

При этом в Гидрометцентре дают совершенно другие прогнозы. По данным специалистов ведомства, в регионе станет еще теплее, воздух прогреется до +5°C.

Резкое похолодание в регион придет из-за "барического образования", пояснил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет RT.



