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Жителям Москвы обещали самую холодную ночь на неделе

Термометр может показать почти десять градусов мороза

Нынешняя ночь принесет москвичам настоящую зимнюю погоду – Гидрометцентр спрогнозировал до -9℃ на градусниках. Жителям Московской области обещают -11℃.

Как пишет издание НСН, текущие показатели станут ниже нормы 2–3℃.

Также в столичном регионе прогнозируется сильный ветер, местами он достигнет показателей 12 – 17 м/c.

Еще синоптики обещают новую порцию снега. К 1 апреля его может насыпать от 7 до 13 сантиметров.

Напомним, снег шел в Москве с вечера 30-го до примерно 16 часов 31 марта. Потом стало подмораживать.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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