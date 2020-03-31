Термометр может показать почти десять градусов мороза

Нынешняя ночь принесет москвичам настоящую зимнюю погоду – Гидрометцентр спрогнозировал до -9℃ на градусниках. Жителям Московской области обещают -11℃.

Как пишет издание НСН, текущие показатели станут ниже нормы 2–3℃.

Также в столичном регионе прогнозируется сильный ветер, местами он достигнет показателей 12 – 17 м/c.

Еще синоптики обещают новую порцию снега. К 1 апреля его может насыпать от 7 до 13 сантиметров.

Напомним, снег шел в Москве с вечера 30-го до примерно 16 часов 31 марта. Потом стало подмораживать.

