Синоптики пообещали температуру выше нормы

Россиян ждет очень теплый апрель. Температура периодически будет подниматься выше нормы. Об этом проинформировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Особенно погода порадует теплом жителей северной части нашей страны – Сибири, Поволжья и Уральского федерального округа, отмечает телеканал "360".

Напомним, что 1 апреля в столице ожидается от +2°C до +4°C. Ветер будет дуть умеренный, 5 – 10 м/с, однако периодически порывы могут достигать и 17 м/с, уточняет "Вечерняя Москва".

Ранее исследователи выявили, зависим ли коронавирус от высокой температуры. Увы, погодные условия на него никак не влияют, поэтому с приходом настоящей весны пандемия не закончится, пишет "ФедералПресс".