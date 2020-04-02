Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Тепло и дождливо: синоптики дали прогноз погоды на апрель

Тепло и дождливо: синоптики дали прогноз погоды на апрель
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Температура воздуха поднимется выше нормы

Апрель в России будет теплее обычного. В частности, в Москве воздух будет прогреваться до +10°С. Такой прогноз дали специалисты Росгидромета.

В среднем температура в европейской и азиатской  частях страны поднимется выше климатической нормы на 1°С, на юге и на Камчатке останется в пределах нормы. Традиционно холодно будет только на востоке Таймыра, Эвенкии и севере Якутии. Там ночами столбики термометров будут опускаться до -20…-25°С, временами до -32…-33°С. Днем температура не поднимется выше -10…-15°С.

Что касается осадков, то больше обычного будет лить в Калининградской, Псковской областях, Ленинградской и Новгородской областях, на Таймыре и Алтайском крае. А вот на юге Иркутской области, в Бурятии и Забайкальском крае осадков, наоборот, ожидается меньше нормы.

Ранее эксперты связали распространение коронавируса с погодой и высказали мнение, что с наступлением жары эпидемия пойдет на спад. Учитывая, что даже в гораздо более южной Турции не рассчитывают победить заразу весной, в России это счастливо событие может и вовсе отодвинуться на июль.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 2 апреля: пять знаков ждет успех

Точный и правдивый астрологический прогноз на 2 апреля 2020 года

СМИ: Карантин затянется еще на неделю

Режим самоизоляции будет действовать минимум до 12 апреля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей