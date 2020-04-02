Температура воздуха поднимется выше нормы

Апрель в России будет теплее обычного. В частности, в Москве воздух будет прогреваться до +10°С. Такой прогноз дали специалисты Росгидромета.

В среднем температура в европейской и азиатской частях страны поднимется выше климатической нормы на 1°С, на юге и на Камчатке останется в пределах нормы. Традиционно холодно будет только на востоке Таймыра, Эвенкии и севере Якутии. Там ночами столбики термометров будут опускаться до -20…-25°С, временами до -32…-33°С. Днем температура не поднимется выше -10…-15°С.

Что касается осадков, то больше обычного будет лить в Калининградской, Псковской областях, Ленинградской и Новгородской областях, на Таймыре и Алтайском крае. А вот на юге Иркутской области, в Бурятии и Забайкальском крае осадков, наоборот, ожидается меньше нормы.

Ранее эксперты связали распространение коронавируса с погодой и высказали мнение, что с наступлением жары эпидемия пойдет на спад. Учитывая, что даже в гораздо более южной Турции не рассчитывают победить заразу весной, в России это счастливо событие может и вовсе отодвинуться на июль.