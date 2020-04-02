Отдохнуть на любимом курорте весной 2020 года у россиян не получится

Турция откроется для туристов позже, чем планировалось изначально. Об этом сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Прогноз по распространению коронавируса показывает, что в апреле справиться с эпидемией не удастся.

"Начало (туристического сезона) будет отложено до конца мая, на это указывает текущая ситуация", – приводит Anadolu слова министра. При этом сначала в стране разрешат внутренний туризм, и только потом Турция распахнет двери для иностранцев.

Ранее предполагалось, что турецкие отели примут первых отдыхающих после карантина в начале мая. Аналогичное решение было принято и властями Таиланда. При этом некоторые страны спешат воспользоваться ситуацией и уже открывают курорты.

Согласно официальной статистике, к концу марта в Турции были более 7,5 тысяч больных коронавирусом. СМИ сообщали, что особенной популярностью в эти дни пользовалась песня местного исполнителя, в которой вирус призывали оставить турок в покое и накинуться на россиян, греков и прочие народы.