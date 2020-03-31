Для туристов открывается первая закрытая из-за COVID-19 зона отдыха в Европе

Болгария отменила карантин горнолыжного курорта Банско. Он стал свободен на въезд и выезд путешественников. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает АТОР со ссылкой на Национальное представительство по туризму этой страны в России.

Отмечается, что данный курорт на фоне распространения коронавируса был закрыт в числе первых 14 марта. Жителям разрешалось посещать только магазины, отдыхающих иностранцев эвакуировали. В город пропускали преимущественно лишь автотранспорт, который доставлял населению продукты питания и лекарства.

Сейчас 14-дневный карантин закончился.

Между тем меры противодействия эпидемии коронавируса сохраняются по всей Болгарии. София ожидает, что страна пройдет пик заболеваемости уже в скором времени. Власти страны надеются, что все курорты будут открыты уже к лету текущего года.

Напомним, только на прошлой неделе, 26 марта, болгарский парламент решил отменить регулярные заседания и самоизолироваться на время режима чрезвычайного положения в стране. Депутаты полагают, что на сегодняшний момент никто не может дать им гарантий, что число инфицированных заразой не удвоится. Также в стенах народного собрания невозможно соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 м между народными избранниками.

Как сообщал тогда ТАСС, в стране выявлено 243 случая заболевания, три человека умерли, четверо выздоровели.

