Курорт закроется на ближайший месяц

После закрытия Таиланда на карантин власти Королевства решили ужесточить меры по борьбе с коронавирусом и ввели ряд ограничений для тех туристов, кто остался на территории страны. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

С 26 марта в Таиланде объявили чрезвычайное положение до 30 апреля, а границы государства закрыли на въезд и выезд. Оставшимся туристам запретили покидать отели с 17 часов до полуночи, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Изменится ли ситуация в мае, пока не известно, но в ближайший месяц курорт для россиян будет закрыт.

Тем не менее, власти страны объявили, что у иностранных путешественников все же будет возможность вернуться на родину. Туроператоры пообещали вывезти всех россиян до начала апреля.

По последним данным, в Таиланде заразились коронавирусом 1045 человек, четверо заболевших скончались. Таким образом, число инфицированных выросло на 111 за последние сутки.

Ранее российские туристы остались и без отдыха в Турции. Авиакомпании отменили рейсы из-за пандемии.