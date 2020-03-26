Чеснок может стать средством защиты от COVID-19

Во всем мире число зараженных коронавирусом превысило отметку в 490 тыс. При этом как такового лечения от COVID-19 нет – врачи могут бороться лишь с симптомами, а важную роль играет иммунитет человека.

Как повысить иммунитет в домашних условиях

Цитрусовые – один из самых популярных продуктов. Например, всего один кусочек лимона в день даст человеку необходимую дозу витамина С. Также в желтом фрукте есть и другие полезные вещества – они помогают работе пищеварения.

Весной, когда ассортимент фруктов ограничен, на помощь придет квашеная капуста. В процессе сквашивания в ней образуются полезные пробиотики. Именно ни помогут человеческому организму усвоить все поступающие внутрь витамины и минералы.

Вредные сладости можно заменить на полезные. Например, с чаем можно съедать несколько ложек меда. Он поможет повысить сопротивляемость организма, в том числе и к коронавирусу. Регулярное употребление не только поможет повысить иммунитет, но и избавит от стресса.

Распространение COVID-19 по странам породило множество шуток про борьбу с вирусом с помощью чеснока. Однако это растение в самом деле несет свою пользу. Польза чеснока в аллицине – это вещество, которое борется с бактериями и вирусами.

Как защититься от коронавируса

Врачи рекомендуют всем людям соблюдать режим самоизоляции, тщательно мыть руки, использовать антисептик и маску. Соблюдение гигиены и употребление продуктов, повышающих иммунитет, также принесет свою пользу.

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