Таиланд закрылся на карантин

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Въезд и выезд из страны теперь будет запрещен

Таиланд закрывает свои границы, чтобы остановить распространение коронавируса. С 26 марта, согласно приказу, въезд и выезд из страны будет запрещен, пишет РИА "Новости". По последним данным, инфекцию в Таиланде подхватили 934 человека, четверо заболевших умерли.