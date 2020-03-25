Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Каменских в обтягивающих штанах показала домашнее видео

Каменских в обтягивающих штанах показала домашнее видео
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
продолжениеВ России готовятся к Судному дню
Изолированная звезда записала кадры специально для поклонников

Настя Каменских придумала, как развлечь народ, скучающий на карантине из-за коронавируса. И сделать это с пользой для здоровья. В своем Инстаграм певица, которую пользователи неустанно осыпают комплиментами за подтянутую фигуру, продолжила спортмарафон и поделилась видео с новой тренировкой.

На кадрах Каменских в обтягивающих спортивных штанах цветах хаки усердно выполняет порой весьма нелегкие упражнения, распластавшись на специальном коврике. Судя по сторис Насти, дамы вдохновились ее примером и принялись тренироваться, дабы не растолстеть во время вынужденной изоляции. Поклонницы поделились кадрами, продемонстрировав собственные успехи. Одна из них с юмором отметила, что народ умрет скорее не от страшного вируса из Китая, а от тренировок с певицей.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Ранее Каменских показала подтянутое тело, раздевшись прямо в магазине до нижнего белья.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

В США соврали о лечении COVID-19 в России: последние новости о коронавирусе на 24 марта

Российский посол призвал прекратить дезинформацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей