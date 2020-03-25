Изолированная звезда записала кадры специально для поклонников

Настя Каменских придумала, как развлечь народ, скучающий на карантине из-за коронавируса. И сделать это с пользой для здоровья. В своем Инстаграм певица, которую пользователи неустанно осыпают комплиментами за подтянутую фигуру, продолжила спортмарафон и поделилась видео с новой тренировкой.

На кадрах Каменских в обтягивающих спортивных штанах цветах хаки усердно выполняет порой весьма нелегкие упражнения, распластавшись на специальном коврике. Судя по сторис Насти, дамы вдохновились ее примером и принялись тренироваться, дабы не растолстеть во время вынужденной изоляции. Поклонницы поделились кадрами, продемонстрировав собственные успехи. Одна из них с юмором отметила, что народ умрет скорее не от страшного вируса из Китая, а от тренировок с певицей.

Ранее Каменских показала подтянутое тело, раздевшись прямо в магазине до нижнего белья.