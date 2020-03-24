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Каменских в микротопе раскрыла секрет похудения

Каменских в микротопе раскрыла секрет похудения
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Украинская звезда показала, как делает необычные упражнения

Настя Каменских – одна из самых привлекательных певиц СНГ. Внешностью звезды восхищаются почти 5 миллионов ее подписчиков. Большинству из них нравится фигура артистки, которая за последнее время сильно изменилась – стала заметно стройнее. Секрет идеальной формы брюнетки не только в питании, но и в тренировках.

Сейчас, в период самоизоляции, жена рэпера Потапа решила раскрыть секрет своей стройности всем подписчикам. Теперь она тренируется в лосинах и микротопе у них на глазах в прямом эфире и показывает необычные упражнения.

На одном из видео брюнетка выполняла оригинальные приседания с выпадом назад. Поклонники благодарны ей за занятия, в которых каждое утро вместе с нею участвуют почти 100 тысяч человек, желающие похудеть.

"Огромная мотивация, очень крутые упражнения, мышцы после которых болят", "Тренировка супер", "Спасибо за чудесную тренировку", – такие отзывы пишут в соцсети.

Муж артистки к тренировкам пока не присоединился, хотя раньше поклонники отмечали, что рэпер Потап тоже сильно похудел и стал выглядеть моложе. Комментаторы видят в этом заслугу его молодой жены.

Ранее Настя Каменских станцевала в необычном наряде с цепями. 

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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