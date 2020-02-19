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Каменских в узких штанах и прозрачном корсете показала вид сзади

Каменских в узких штанах и прозрачном корсете показала вид сзади
Настя Каменских. Фото:instagram.com/kamenskux
Жену рэпера Потапа покружили в откровенном наряде

Настя Каменских выложила в "Инстаграм" видео со съемок своего клипа Lollipop. В ролике украинская певица сидит на вращающейся платформе. Она выгнулась в пояснице и отставила назад упругие ягодицы. Рассмотреть формы знаменитости удается благодаря обтягивающим штанам и кружевному топу с большим вырезом на груди.

Видео артистка опубликовала в "Инстаграм", где поклонники уже дали оценку ее новому творению. Одни восхитились внешностью жены Потапа и ее песней на испанском языке, другие, наоборот, раскритиковали звезду за однообразие.

"Скачала эту песню сразу, очень зашла. И еще особенно песня "Elefanto", обожаю Ваше творчество и Ваш стиль", "Молода и прекрасна эта Настя", "Просто идеальная женщина", "Какая красивая", "Просто чудесна", – написали пользователи под фото.

После того как Настя Каменских и Потап перестали выступать вместе, карьера певицы пошла в гору. Она записала несколько треков на испанском, сотрудничает с иностранными артистами, дает интервью за границей и снимается в клипах.

Ранее Настя Каменских приспустила майку, выставив напоказ лифчик и грудь. 

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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