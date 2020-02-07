Артистка не удержалась на ногах после танца

Настя Каменских поделилась с подписчиками видео, на котором показала свое умение мгновенно перевоплощаться. Украинская звезда вначале снялась на пляже в белом бикини, а затем – на заснеженном склоне в пуховике.

Артистка станцевала на побережье, виляя бедрами и демонстрируя свое стройное загорелое тело. На видео певица резко наклонилась вниз и взяла горсть песка, который тут же подбросила высоко над собой. Смена кадра произошла неожиданно: вместо тропического пейзажа подписчики Каменских увидели певицу уже на фоне зимнего леса.

Певица покрутилась в бежевом объемном пуховике и нежно-розовых штанах, а затем упала в снег, высоко задрав правую ногу. Видео звезда опубликовала в своих Инстаграм-историях. Несмотря на зимнюю одежду, ноги и ягодицы Каменских все же удалось разглядеть.

Украинская певица нередко радует подписчиков не только откровенными снимками, но и оригинальными видео. Каменских без стеснения демонстрирует свою фигуру, однако в последнее время формы звезды нравятся не всем. Так, недавно похудевшую Каменских высмеяли из-за обвисшей груди.