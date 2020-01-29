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"Опять в труселях": Каменских странно натянула купальник

"Опять в труселях": Каменских странно натянула купальник
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Стильный наряд позволил рассмотреть прелести певицы

Настя Каменских поделилась очередной фотографией в откровенном купальнике. Звезда надела белое бикини: трусики с высоким вырезом подчеркнули бесконечно длинные ноги певицы, а грудь еле прикрыл бюстгальтер на веревочках. Откровенный снимок понравился не всем поклонникам Насти.

"Фигура у Вас огонь, но нижнее белье должно быть ниже", – написал строгий комментатор на страничке Каменских в Instagram.

Другие критики подхватили: "Анализировать тут можно только секси трусы", "опять Настя в труселях!", "У тебя муж есть женщина зачем ты себя всем показываешь мужа позоришь", "Быть в одиночестве не обязательно в откровенном бикини", "Ну как же без Каменсковских филешек))", "поправилась".

Однако подписчики, не обращая внимание на недоброжелателей, забросали Настю комплиментами: "Королевааа", "Любимая девочка ,ты прекрасна", "Шикарная", "Каменских ты взрываешь мозг,бомба!!!", "Супер форма!!!!!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Каменских станцевала в экстремальном мини, соблазнительно облегавшем ее пышную фигуру. После того, как Настя вышла замуж за своего сценического партнера Потапа, в прессе то и дело муссируются слухи о ее беременности. Однако обтягивающие наряды, которые надевает красотка, не оставляют сомнений: пока ее жизнь подчинена только карьере.

Валентина МАЙОРОВА

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