Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Каменских показала грудь в кружевах

Каменских показала грудь в кружевах
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Полуголая певица презентовала новый хит Miami

У Насти Каменских сползло платье на улице. В итоге немаленькая грудь звезды в кружевном лифчике оказалась у всех на виду, что, похоже, ничуть не смутило брюнетку – кадр появился в Инстаграм Каменских.

Под сексуальным фото жены рэпера Потапа поклонники написали, что разглядели сосок Каменских, а ее натуральную грудь считают "нереальной". 

Некоторые комментаторы считают, что фигура Каменских изменилась из-за похудения и теперь она выглядит старше.

"Нереальная", "Сиси чет унылые", "Сосок видно", "Огонь", "Такая прекрасная", "Настенька, ты прелесть", "Это бомба", "Секси бомбина", " Худая. Тебе не идет,старо выглядишь", "Бомба", "Какая ты сексуальная", – высказались комментаторы.

Под снимком также обсудили новую песню Насти Каменских. Недавно украинская певица презентовала хит Miami, который записала на испанском языке с двумя иностранцами.

К песне поклонники отнесись лучше, чем к предыдущему хиту  Elefante, который многим понравился только из-за клипа, в котором Каменских трясет ягодицами.

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россиян взбесили цены на поезда по Крымскому мосту

Между тем, недовольным указали на несправедливую критику

"Неземной мужчина": скромный поступок Путина восхитил палестинцев

Граждане РФ и Палестины высоко оценили помощь российского лидера военному чужой страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей