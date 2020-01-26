Полуголая певица презентовала новый хит Miami

У Насти Каменских сползло платье на улице. В итоге немаленькая грудь звезды в кружевном лифчике оказалась у всех на виду, что, похоже, ничуть не смутило брюнетку – кадр появился в Инстаграм Каменских.

Под сексуальным фото жены рэпера Потапа поклонники написали, что разглядели сосок Каменских, а ее натуральную грудь считают "нереальной".

Некоторые комментаторы считают, что фигура Каменских изменилась из-за похудения и теперь она выглядит старше.

"Нереальная", "Сиси чет унылые", "Сосок видно", "Огонь", "Такая прекрасная", "Настенька, ты прелесть", "Это бомба", "Секси бомбина", " Худая. Тебе не идет,старо выглядишь", "Бомба", "Какая ты сексуальная", – высказались комментаторы.

Под снимком также обсудили новую песню Насти Каменских. Недавно украинская певица презентовала хит Miami, который записала на испанском языке с двумя иностранцами.

К песне поклонники отнесись лучше, чем к предыдущему хиту Elefante, который многим понравился только из-за клипа, в котором Каменских трясет ягодицами.