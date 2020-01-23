"Поймал момент": Каменских потрогали за грудь
В социальных сетях обсуждают новое фото Насти Каменских. На снимке певица стоит с мужем, который держит ее за грудь. Подписчики Каменских не могли не заметить, что рука Потапа находится совсем не талии артистки.
Также всех интересует, как же пара так быстро похудела. На фото Потап и Каменских выглядят молодыми и подтянутыми, что вызывает у фанатов только восхищение. Пользователи считают, что в этом есть заслуга Насти Каменских. Именно женившись на ней, он стал выглядеть лучше.
"Дарите любовь и будьте любимы! Это окрыляет и вдохновляет", – написала Каменских.
Под семейным снимком артистов негативных комментариев практически нет.
"Главное момент не упустил, взять за грудь! Вот Потап", "Патап красавчик – похудел, помолодел", "Ничего себе, как похудел! Красавчик", "Какие они молодцы, стройные и счастливые", "Все от женщины зависит, конечно", "Поймал момент, рука где?", "Классная парочка", – восхищаются в Инстаграм Каменских.
Ранее Настя Каменских вышла на публику в прозрачной майке.
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