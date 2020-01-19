Певица в платье с огромным декольте взбудоражила мужчин

Настя Каменских снялась для Playboy Mexico и поделилась одним из фото на своей странице в Инстаграм.

Красотка позировала в обтягивающем коротком платье с глубоким вырезом. Наряд певицы позволял рассмотреть ее тело, покрытое шоколадным загаром. Возбужденные сексуальным кадром мужчины оставили множество восхищенных комментариев, сравнив Каменских с мулаткой и сообщив, что страшно завидуют мужу звезды Потапу (орфография и пунктуация сохранены).

"Какая огненная!!" "Прекрасная Анастейша !!!!!" "Богиняяя" "Похорошела, похудела Молодец!" "Мулатка Настя" "Вот же ж Потапчику свезло)" "Вот это загарчик ,чем загорали?" "Пожар , а не женщина !" – написали пользователи.

Ранее Каменских показала эротичное видео, где гладит себя под душем.