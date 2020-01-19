Нибиру
- До конца света осталось меньше недели: удар Нибиру неизбежен
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Настя Каменских снялась для Playboy Mexico и поделилась одним из фото на своей странице в Инстаграм.
Красотка позировала в обтягивающем коротком платье с глубоким вырезом. Наряд певицы позволял рассмотреть ее тело, покрытое шоколадным загаром. Возбужденные сексуальным кадром мужчины оставили множество восхищенных комментариев, сравнив Каменских с мулаткой и сообщив, что страшно завидуют мужу звезды Потапу (орфография и пунктуация сохранены).
"Какая огненная!!" "Прекрасная Анастейша !!!!!" "Богиняяя" "Похорошела, похудела Молодец!" "Мулатка Настя" "Вот же ж Потапчику свезло)" "Вот это загарчик ,чем загорали?" "Пожар , а не женщина !" – написали пользователи.
Ранее Каменских показала эротичное видео, где гладит себя под душем.
Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице