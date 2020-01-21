Украинская звезда продемонстрировала соблазнительные формы в тропиках

Настя Каменских похвасталась загорелым телом, мокрым после купания на мексиканском побережье. Певица снялась в черном бикини на пляже среди пальм, высоко натянув крошечные трусы.

Очередной откровенный снимок украинской звезды из путешествия вызвал бурную реакцию в соцсети. Всего спустя несколько минут после публикации фанаты буквально завалили артистку комплиментами:

"Какой животик", "Секси", "Тропиканка?! Дикая орхидея?!", "Красота", "Шикарные формы", "Натуральная, чистая, природная, настоящая", "Фигура супер".

Впрочем, стройное тело певицы оценили не все. Некоторые снова напомнили брюнетке, что ее грудь стала меньше после того, как она похудела.

"Неудачный фотошоп", "Трусы пониже опусти", "Грудь тоже пострадала от диеты", "Что-то не то с труселями", "А где фигура", "Уже как-то многовато эротики!",

– раскритиковали артистку недовольные..

Ранее Настя Каменских опубликовала провокационное видео из душа, на котором она трогает свое тело.