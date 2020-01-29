Украинская певица станцевала перед камерой

Настя Каменских похвасталась фигурой на видео. Жена рэпера Потапа крутилась перед оператором в коротком обтягивающем платье, которое подчеркнуло все изгибы ее тела. В ролике, опубликованном в Инстаграм, можно рассмотреть декольте, округлые бедра и загорелые ноги артистки.

Фанаты не перестают восхищаться внешностью певицы. Тем более, что звезда регулярно выкладывает в социальных сетях соблазнительные фото и видео.

Все внимание подписчиков приковано к ее фигуре. После свадьбы с рэпером Потапом они заговорили о возможной беременности звезды. С тех пор пользователи пытаются увидеть округлившийся живот, пока безуспешно.

Похоже, теперь артистка решила всю себя посвятить карьере. Украинка сначала представила хит Elefante – клип на эту песню взбудоражил многих. А недавно презентовала еще одно свое творение. Поклонники звезды уверены, песня "Miam" станет новым хитом певицы.

Ранее Настя Каменских показала пышную грудь в кружевах и позировала в кожаных мини-шортах.