Жена рэпера Потапа оголила загорелую грудь

Настя Каменских не перестает фотографироваться на отдыхе. На этот раз в кадр попала одна часть груди певицы, стоящей у стенки, в открытом топе, вторую она прикрыла пончо.

По снимком, выложенным в Инстаграм, артистка написала, что подражает мексиканкам и выбирает одежду в их стиле: "На фото я в пончо, который является символом мексиканской национальной моды... Мексиканский стиль мне однозначно очень по душе!" .

Этот образ, по мнению поклонников, очень идет певице. В комментариях они всячески расхваливали ее одежду, загорелое тело и лицо. Нашлись и недовольные внешностью украинской знаменитости – ей намекнули на вульгарность.

"Обезьянка Каменских", "Ты в любом стиле богиня", "Ой, ну это вообще жутко милое и сексуальное фото с Настенькой на нем", "А выходит всегда как будто на панели!", "Неотразимая", "Настюха, ты, как всегда, прекрасна, красавица и велекалепна", "Кошечка", "Очень горячая", – высказались подписчики.

Ранее Настя Каменских оголила пышную грудь в кружевах.