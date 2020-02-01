"А где трусы?": Каменских в микротопе показала идеальную фигуру
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в своем Instagram очередной снимок, который взбудоражил подписчиков. Певица надела обтягивающий топ, который подчеркнул фигуру звезды, на что и обратили внимание поклонники.
"Фигура огонь", "Вай ты супер", "Какая умничка! Восхищаюсь!", "Вы красотка", "О а где трусы", "Не кого не слушай , ты малодчина", "какая красотка", "Как разлюбить Настю есть совет один или 3?))", "Ви супер", "Умничка, очень красивая", "какие спелые", "вы самая самая", – написали подписчики.
В подписи к фотографии Каменских призналась, как сильно она любит бег и советует своим подписчикам заниматься им. Поклонники певицы в целом поддержали своего кумира.
"Я тоже начала бегать – очень круто. давайте группу соберём и как-то вместе побегаем и сделаем растяжку", "Бег – сила. хорошего дня", "А я бегаю и плаваю. Не люблю силовые тренировки и очень некомфортно чувствую себя в спортзале. А на воздухе, утром, когда мало людей, Идеально"
Однако не все поддержали совет звезды. Некоторые поделились, что бег, оказывается, вреден для здоровья.
"Терпеть не могу бегать. Как бы не мотивировала себя, бег не мое занятие", "Бегать вредно", "Бег вреден для сердечной мышцы", "Я сменила бег на йогу и не менее довольна, чем Настя! Всему своё время))", – отметили они.
Ранее Настя Каменских произвела фурор своим снимком в открытом купальнике.
"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех
Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал
Картина многим россиянам показалась очень знакомой
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик