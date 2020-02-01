Стильный наряд позволил рассмотреть прелести жены рэпера Потапа

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в своем Instagram очередной снимок, который взбудоражил подписчиков. Певица надела обтягивающий топ, который подчеркнул фигуру звезды, на что и обратили внимание поклонники.

"Фигура огонь", "Вай ты супер", "Какая умничка! Восхищаюсь!", "Вы красотка", "О а где трусы", "Не кого не слушай , ты малодчина", "какая красотка", "Как разлюбить Настю есть совет один или 3?))", "Ви супер", "Умничка, очень красивая", "какие спелые", "вы самая самая", – написали подписчики.

В подписи к фотографии Каменских призналась, как сильно она любит бег и советует своим подписчикам заниматься им. Поклонники певицы в целом поддержали своего кумира.

"Я тоже начала бегать – очень круто. давайте группу соберём и как-то вместе побегаем и сделаем растяжку", "Бег – сила. хорошего дня", "А я бегаю и плаваю. Не люблю силовые тренировки и очень некомфортно чувствую себя в спортзале. А на воздухе, утром, когда мало людей, Идеально"

Однако не все поддержали совет звезды. Некоторые поделились, что бег, оказывается, вреден для здоровья.

"Терпеть не могу бегать. Как бы не мотивировала себя, бег не мое занятие", "Бегать вредно", "Бег вреден для сердечной мышцы", "Я сменила бег на йогу и не менее довольна, чем Настя! Всему своё время))", – отметили они.

Ранее Настя Каменских произвела фурор своим снимком в открытом купальнике.