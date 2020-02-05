Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Каменских в микротопе высмеяли из-за обвисшей груди

Каменских в микротопе высмеяли из-за обвисшей груди
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Похудевшая артистка сильно изменилась

Настя Каменских активно занимается спортом, о чем регулярно рассказывает поклонникам в Инстаграм. Там же певица опубликовала фото из тренажерного зала, на котором показана в зеркале. На брюнетке короткие шорты синего цвета и обтягивающий топ. Наряд выгодно подчеркнул ее стройное тело.

Мнения подписчиков о фото разделились. Одни восхищались артисткой и завидовать ее мужу Потапу, другие остались недовольны тем, как изменилась певица – некоторым показалось, что у нее обвисла грудь. Обратили внимание и на лицо певицы, заявив, что исполнительница хита Elefante заметно постарела, а отсутствие макияжа ей совсем не идет.

"Ну ты и страшная без косметики!", "Перебор", "Исхудали Вы очень", "Постарела", "Титечки повисли", "Ужасно стала выглядеть", – написали комментаторы под снимком.

Недовольные и до этого критиковали звезду. А фанаты не видят у нее недостатков. Внешность артистки вызывает восторг у большинства поклонников: "Красотка", "Настенька, ты красива в любом теле", "Какая фигура. Богиня спорта", "Какая вы умничка", "Потап наверное самый счастливый человек".

Ранее Настя Каменских похвасталась загорелым телом в розовом топе и обтягивающих шортах. 

Фоторепортаж
Стринги и хоботы: как раздевается Каменских
Кадр youtube.com Фото: instagram.com/kamenskux
Фото: instagram.com/kamenskux Фото: instagram.com/kamenskux Фото: instagram.com/kamenskux
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей