Похудевшая артистка сильно изменилась

Настя Каменских активно занимается спортом, о чем регулярно рассказывает поклонникам в Инстаграм. Там же певица опубликовала фото из тренажерного зала, на котором показана в зеркале. На брюнетке короткие шорты синего цвета и обтягивающий топ. Наряд выгодно подчеркнул ее стройное тело.

Мнения подписчиков о фото разделились. Одни восхищались артисткой и завидовать ее мужу Потапу, другие остались недовольны тем, как изменилась певица – некоторым показалось, что у нее обвисла грудь. Обратили внимание и на лицо певицы, заявив, что исполнительница хита Elefante заметно постарела, а отсутствие макияжа ей совсем не идет.

"Ну ты и страшная без косметики!", "Перебор", "Исхудали Вы очень", "Постарела", "Титечки повисли", "Ужасно стала выглядеть", – написали комментаторы под снимком.

Недовольные и до этого критиковали звезду. А фанаты не видят у нее недостатков. Внешность артистки вызывает восторг у большинства поклонников: "Красотка", "Настенька, ты красива в любом теле", "Какая фигура. Богиня спорта", "Какая вы умничка", "Потап наверное самый счастливый человек".

Ранее Настя Каменских похвасталась загорелым телом в розовом топе и обтягивающих шортах.

