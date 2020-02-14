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Каменских показала грудь в кружевном топе

Каменских показала грудь в кружевном топе
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Жена Потапа зажгла в сексуальном наряде с декольте

Настя Каменских опубликовала в "Инстаграм" кусочек своего нового клипа на песню Lollipop. На видео брюнетка танцует в полумраке в кружевном топе с большим вырезом. Благодаря открытому наряду можно рассмотреть пышный бюст исполнительницы хитов Elefante и Miami.

Новую композицию, как и несколько предыдущих, певица исполняет на испанском языке. Из-за этого она стала популярна за рубежом, а ее партнерами становятся западные знаменитости.

"NK – необыкновенно талантливая певица, у нее шикарный голос, который должна услышать вся планета. Только самый топовый и целеустремленный исполнитель всего за два года сольной карьеры может достичь таких невероятных вершин не только у себя, но и в Латинской Америке", - высказался о певице в соцсети Хуан Маган.

Подписчики оценили новый клип. По их мнению, у артистки получилась отличная песня, а она сама в ролике выглядит невероятно.

"И, как всегда, ты очень горячая", "Очень круто", "Как всегда, шикарно", "Красивая какая", "Трек огонь. Вы невероятная женщина. Смотришь с восхищением", "Суперпесня. Суперобразы. Самая лучшая", "Настя, это бомба", – высказались комментаторы. 

До этого Настя Каменских спустила майку и засветила нижнее белье

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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