Украинская певица повертелась в коротком костюме

Настя Каменских опубликовала в Инстаграм видео, где она танцует в ванне в своем концертном наряде. На звезде надета прозрачная блузка, сквозь которую видно лифчик и короткая юбка с бахромой, которая прикрывала ее интимное место. В таком виде жена репера Потапа трясла бедрами и вертелась перед камерой.

Тело Каменских ее подписчики считают сексуальным и аппетитным, а вот концертный наряд им не нравится. Они назвали его странным и намекнули, что в нем знаменитость выглядит не так привлекательно.

"Какой-то лиф странный", "Слишком открыто все, вам в платье хорошо", "Вас вся страна в трусах и лифчике наблюдает постоянно", "Что к ноге привязано?", "Жесть", "Как в стриптиз-клубе", "Когда с талантом и умом проблемы, берем голым задом или передом", – раскритиковали Каменских в Инстаграм.

Недавно Настя Каменских представила слушателям свою новую песню Miami. Певица считает, что композиция станет хитом, как песня Elefante.

Поклонники артистки к ее новым творениям относятся скептически. Им кажется, что Каменских не может раскрыть свой голос в таких песнях, а привлекает внимание только откровенным клипами, где пляшет в сексуальных нарядах.

До этого Настя Каменских выгнулась в облегающих шортах.