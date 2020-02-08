Певица показала спортивное тело всем желающим

Настя Каменских осталась в трусах и лифчике прямо в торговом центре. Снимок появился в Инстаграм красотки. Поклонники призвали звезду одуматься и удалить пикантный кадр, пока Потап его не увидел. Впрочем, большая часть пользователей была вовсе не против поглазеть на формы Насти.

Артистка снялась у зеркала в примерочной в одном белье – черных лифчике и трусиках – и кроссовках, и призналась, что "повернута" на шопинге.

Фанаты завалили Каменских комментариями. По их мнению, Настя в отличной форме (орфография и пунктуация сохранены).

"Пушка ракета" "Ням ням ррррр" "Когда показываешь спорт Умничка Настя" "Фигура офигенская" "Настя, домой!!! Убери пока Леха не спалил)))" – написали они.

Ранее Каменских снялась в микротопе и получила порцию насмешек из-за обвисшей груди.