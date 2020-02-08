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До нижнего белья: Каменских разделась в магазине

До нижнего белья: Каменских разделась в магазине
Настя Каменских. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица показала спортивное тело всем желающим

Настя Каменских осталась в трусах и лифчике прямо в торговом центре. Снимок появился в Инстаграм красотки. Поклонники призвали звезду одуматься и удалить пикантный кадр, пока Потап его не увидел. Впрочем, большая часть пользователей была вовсе не против поглазеть на формы Насти.

Артистка снялась у зеркала в примерочной в одном белье – черных лифчике и трусиках – и кроссовках, и призналась, что "повернута" на шопинге.

Фанаты завалили Каменских комментариями. По их мнению, Настя в отличной форме (орфография и пунктуация сохранены).

"Пушка ракета" "Ням ням ррррр" "Когда показываешь спорт Умничка Настя" "Фигура офигенская" "Настя, домой!!! Убери пока Леха не спалил)))" – написали они.

Ранее Каменских снялась в микротопе и получила порцию насмешек из-за обвисшей груди.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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..такое ощущение, что в эл. газете " Утро" работают одни сексуально озабоченные, та разделась, та сиську показала, та трусы показала, та без штанов у зеркала, ребята журналисты, а мозги то у вас есть?
Гость
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Отсутствие таланта компенсируется способность раздеться почти догола в любой ситуации, а лучше лучше смело лкч под спонсора! Это основа так называемого "российского шоу бизнеса"!!!
Гость
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Мозг,походу, давно умер. Пора реанимировать
Гость
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Дура хохлядская
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