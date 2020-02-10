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"Сейчас лифчик порвется": Каменских приспустила майку

"Сейчас лифчик порвется": Каменских приспустила майку
Настя Каменских. Фото:instagram.com/kamenskux
Декольте жены Потапа оказалось у всех на виду

Настя Каменских поделилась в Инстаграм снимком, где ее наряд сполз вниз. В итоге из-за большого выреза стал виден лифчик украинской певицы и ее декольте, украшенное цепочками.

В комментариях кто-то предположил, что наряд звезды вот-вот порвется на ней. Интернет-пользователи были единодушны – сделали звезде множество комплиментов о ее внешности и отметили, что она привлекает их не только красотой, но и веселым характером.

"Какая красивая, влюбиться можно", "Анастасия, Вы суперски классная", "Невероятная", "Настя, Вы очень яркая и натуральная, красавица!", "Красивая безумно", "Божественная", "Очень красивая Настюша!", "Ух, роковая красуня!", "Сейчас лифчик порвется", "Вы классная!!! Столько позитива, красоты и грации в одной девушке", – высказались подписчики под снимком.

В соцсети пикантные фотографии и видео артистки появляются регулярно. Если раньше жена Потапа баловала кадрами в бикини с отдыха, то теперь блистает в полупрозрачных концертных нарядах.

Кроме внешности Насти Каменских в соцсети обсуждают ее песни. Пользователи считают, что хиты Miami и Elefante не позволяют раскрыть вокальные данные брюнетки. 

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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