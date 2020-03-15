Жена репера Потапа повертелась для ролика

Настя Каменских станцевала перед камерой в топе и необычной куртке со множеством цепей, которые свисали на спину и живот артистки. Видео украинская звезда опубликовала в "Инстаграм", где за день его посмотрели более 700 тыс. человек.

"Танцуйте вместе со мной и настраивайтесь на позитив!" – подписала певица.

Поклонники Каменских завалили ее комплиментами. Они считают, что звезда прекрасно выглядит и хорошо двигается. Большинство из них обратили внимание на необычный наряд артистки: девушки гадают, где купить такую же куртку с цепями, чтобы быть похожей на привлекательную шатенку.

"Хочу такую кофту, где можно купить?", "Настя, красота, супер танцуешь", "Такая красивая", "Одно удовольствие смотреть", "Какая вы красотка, выглядите лучше, чем 10 лет назад", "Царица", – хвалят Настю подписчики.

Публика не всегда так благосклонна к артистке. Некоторое время назад в сети критиковали новые песни знаменитости на испанском языке. Слушатели уверены, что Настя способна на большее, а текст хита Elefante кажется им глупым.

Тем не менее, песни все равно пользуются большой популярностью. О них говорят иностранные знаменитости, а на "Ютуб" клипы привлекательной Насти Каменских собирают миллионы просмотров.