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Муж застукал: Каменских в наряде с огромным декольте развлеклась с мужчиной

Муж застукал: Каменских в наряде с огромным декольте развлеклась с мужчиной
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Рэпер Потап увидел, как жена танцует с другим

Настя Каменских выбрала для съемок комбинезон с огромным декольте. Вырез на наряде был практически до пупка, а голую грудь знаменитость прикрыла украшениями. В таком виде украинская певица зажигала в компании мужчины – в этот момент их и застал ее супруг.

Видео с развлечениями звезды, скорее всего, было постановочным. В ролике артистка и ее знакомый танцевали под новую песню ее мужа "Девчонка", которую на "Ютуб" послушали уже более 1 млн раз.

Настя Каменских и Потап удивили всех известием о свадьбе, которую сыграли в мае 2019 года. По жизни знаменитости решили идти вместе, но от совместных выступлений отказались – с осени 2017 г. они занялись сольной карьерой.

Больше в этом преуспела жена рэпера. Брюнетка записала несколько хитов на испанском языке с иностранными артистами. Насте удалось попасть в мировые хит-парады, а ее сексуальные клипы смотрят миллионы человек.

Однако больше внимания пользователи обращают на тело Каменских, а ее пение чаще критикуют.

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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