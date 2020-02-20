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Растрепанная Каменских засунула палец в рот

Растрепанная Каменских засунула палец в рот
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Украинская артистка показала руки в леопардовых перчатках

Настя Каменских опубликовала новое видео на своей странице в "Инстаграм". На нем певица позировала перед камерой в разных образах, меняя аксессуары. В начале видео украинская артистка появилась, приложив палец к губам. Затем Каменских начала двигать руками, с каждым новым кадром надевая различные перчатки: черные, леопардовые и серые. Одета Анастасия была в зеленый свитер, локоны исполнительницы выглядели слегка растрепанными. 

Новый ролик Каменских в Сети приняли неоднозначно. Подписчикам певицы публикация показалась бессмысленной, а некоторые отметили, что в возрасте звезды такие видео выкладывать уже не стоит. Один из комментаторов даже посоветовал артистке родить ребенка: "Я люблю Настю, но мне одной кажется это видео тупым?", "Я вот сколько на вас ни смотрю, мне все кажется, что вы давно утратили облик человека. Теперь вы инопланетянка. Вы не с нашей планеты", "Вам явно пора ребенка", "Вроде уже за тридцатник, а все как мартышка перед зеркалом, тошнит уже", "Настя, а ты уже старая".

Впрочем, поклонники Каменских всегда восторженно принимают любое творчество звезды. Они оценили образ и прическу брюнетки: "Как всегда красотка", "Вау", "Крутая", "Идеальный образ", "Огонь", "Укладка на голове просто шикарная, вам очень красиво", "Конфетка", "Бомба", "Как всегда неповторима".

Необычные видео в соцсетях Каменских публикует часто. Так, ранее певица снялась в прозрачном корсете для нового клипа.

Карина СИРАЗОВА

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