Исполнительница хита "Elefante" похвасталась стройными ногами

Рэпер Потап опубликовал в "Инстаграм" видео со своей супругой. В ролике Настя Каменских сидит на кресле без штанов и двигает длинными ногами.

Пост появился на странице артиста не просто так: клип на песню "Elefante" в интернете посмотрели более 30 млн раз. Похоже, так певец решил поздравить жену с этим событием.

Подписчики рэпера в комментариях начали не только поздравлять пару, но и завалили Настю Каменских комплиментами и признались, что завидуют мужчине.

"Такая у вас кайфовая жена, цените ее", "Огонь", "Это шедевр", "Класс", "Какая же кайфовая", – высказались пользователи.

За последние полгода популярность украинской артистки резко пошла вверх. Теперь звезда записывает хиты с зарубежными артистами, а недавно представила новую песню "Lollipop".

Настя Каменских уже успела сняться в клипе к хиту, где танцует в кружевном топе с большим декольте.