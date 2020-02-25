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Муж показал Каменских без штанов

Муж показал Каменских без штанов
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Исполнительница хита "Elefante" похвасталась стройными ногами

Рэпер Потап опубликовал в "Инстаграм" видео со своей супругой. В ролике Настя Каменских сидит на кресле без штанов и двигает длинными ногами.

Пост появился на странице артиста не просто так: клип на песню "Elefante" в интернете посмотрели более 30 млн раз. Похоже, так певец решил поздравить жену с этим событием.

Подписчики рэпера в комментариях начали не только поздравлять пару, но и завалили Настю Каменских комплиментами и признались, что завидуют мужчине.

"Такая у вас кайфовая жена, цените ее", "Огонь", "Это шедевр", "Класс", "Какая же кайфовая", – высказались пользователи.

За последние полгода популярность украинской артистки резко пошла вверх. Теперь звезда записывает хиты с зарубежными артистами, а недавно представила новую песню "Lollipop".

Настя Каменских уже успела сняться в клипе к хиту, где танцует в кружевном топе с большим декольте.

Дарья ПЕТРОВА

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