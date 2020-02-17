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Каменских прикрыла бюст перьями

Каменских прикрыла бюст перьями
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Жена рэпера Потапа покрутилась в новом наряде

Настя Каменских надела необычное платье из перьев. Они прикрывали грудь певицы, но полностью тело артистки не скрыли – декольте украинской звезды осталось открытым.

В таком костюме Каменских снималась в новом клипе Lollipop, фрагмент из которого уже представила на суд подписчиков в "Инстаграм". Поклонники исполнительницы оценили не только очередную песню на испанском, на и внешность артистки, которая на видео снова хвасталась своими формами.

Звезда на видео крутилась на только в наряде с перьями, но и в кружевном топе с большим вырезом и кожаном платье без лямок.

"Шикарная", "Меняй мужа на испанца", "Клип бомбический, вы шикарная", "Богиня", "Зачетная", "Очень крутой клипчик", "Вау Настена, вы шикардос", "Песня непонятная, бусурманская", "М-да явно над клипом не старались, один и тот же образ, только наряд разный", -высказали разные мнения подписчики Каменских в "Инстаграм".

Ранее Настя Каменских натянула на себя кожаные мини-шорты.

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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