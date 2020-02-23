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Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Фото: Anton Belitsky/ Russian Look/ www.globalllokpress.com
Исполнительница хита Elefante показала роскошную фигуру

Популярная во всем мире артистка Настя Каменских порадовала своих поклонников новым видео. На кадрах молодая жена Потапа танцует под англоязычный трек в прозрачном корсете ультра – модного лимонного цвета. Нельзя не заметить как прекрасно выглядит артистка – ее кожа покрыта шоколадным загаром, который в народе называют "черным". 

В коротком ролике красотка то и дело поднимает руки к небу, особо внимательные поклонники отметили, что она прекрасно загорела, почернела, вот только гладкие подмышки остались белыми. 

"Фантастическая; Очень красивая, но такая однообразная; Как всегда вы очень красивая; Ну и как это жить с прекрасным лицом" , – писали поклонники звезды в комментариях под ее постом в социальной сети. 

Скрин видео Н. Каменских в Instagram

Ранее Настя Каменских опубликовала видео в где зажгла вместе с мужем Потапом в деревянном домике на курорте. Певица сделала вид, что "расстреливает" зрителя. 

Рина КРАСНОВА

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