Исполнительница хита Elefante показала роскошную фигуру

Популярная во всем мире артистка Настя Каменских порадовала своих поклонников новым видео. На кадрах молодая жена Потапа танцует под англоязычный трек в прозрачном корсете ультра – модного лимонного цвета. Нельзя не заметить как прекрасно выглядит артистка – ее кожа покрыта шоколадным загаром, который в народе называют "черным".

В коротком ролике красотка то и дело поднимает руки к небу, особо внимательные поклонники отметили, что она прекрасно загорела, почернела, вот только гладкие подмышки остались белыми.

"Фантастическая; Очень красивая, но такая однообразная; Как всегда вы очень красивая; Ну и как это жить с прекрасным лицом" , – писали поклонники звезды в комментариях под ее постом в социальной сети.

Ранее Настя Каменских опубликовала видео в где зажгла вместе с мужем Потапом в деревянном домике на курорте. Певица сделала вид, что "расстреливает" зрителя.