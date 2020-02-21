Жена Потапа покривлялась на камеру

Настя Каменских опубликовала видео в "Инстаграм", где танцует вместе с мужем Потапом в деревянном бунгало. Певица, которая делала вид, что расстреливает зрителя, надела длинную мужскую футболку и кепку. В кадре не видно, есть ли штаны на артистке.

Супруги подвигались под новую песню "Девчонка" группы Mozgi. В видео Потап предстал в образе девочки в двух полотенцах: одно прикрывало тело, второе – голову. Настя Каменских рассказала подписчикам, что это их с мужем версия клипа для трека.

В комментариях пару похвалили за юмор, пользователи отметили красоту артистки без макияжа: "Топ", "Смешно", "Настя, как подросток здесь", "Классно и весело! Молодцы!", "Обожаю вас".

Образ Насти показался многим похожим на Наталию Орейро в сериале "Дикий ангел": "Вы как дикий ангел!", "На этом видео Настя очень похожа на Наталию Орейро, где она играла Милагрес! Тоже так кепку носила".

Ранее Каменских покрутилась в прозрачном корсете и узких штанах.