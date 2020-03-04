Жена рэпера Потапа оголила ноги

Настя Каменских на новой фотосессии втиснулась в обтягивающие шорты и пиджак с вырезом. На снимке украинская звезда демонстрирует стройные загорелые ноги. За несколько часов фото оценили более 80 тысяч интернет-пользователей. Некоторые из них восхищаются внешностью певицы.

Поклонникам кажется, что такой образ очень идет артистке и подчеркивает все достоинства ее фигуры. "Дерзкая красотка", "Крутышечка любимая, ты красотка", "Красивый образ", "Настюша красивая", "Красавица, пушка", "Прекрасная", "Ноги бесконечные", "Как всегда, Вы очень красивая очень", "Вот это ножки", – прокомментировали они фото в соцсети.

В последнее время популярность Насти Каменских резко пошла вверх. Несколько лет назад ее дуэт с Потапом распался. Теперь артистка поет на испанском языке песни "Elefante", "Lollipop" и "Miami", а также записывает хиты с иностранными артистами.

Жизнь Потапа тоже изменилась. После его свадьбы с Настей Каменских многие подписчики заметили, что рэпер сильно похудел.

Сейчас поклонники пары ждут известия о том, что Настя Каменских беременна. Слухи о возможном прибавлении в семействе появились сразу после свадьбы, однако пока ничто не указывает на беременность артистки.

Ранее Настя Каменских показала свой гигантский рот исросшиеся брови.