Артистка снялась в ошейнике и с глубоким декольте

Композиция Насти Каменских Elefante победила в номинации "Лучшая песня года 2019". Артистка поделилась радостным событием с поклонниками, опубликовав в Instagram фото с наградой. На снимке певица предстала в черно-розовом обтягивающем платье с глубоким декольте. Образ Каменских завершили прозрачные ремни на шее и в области груди.

"Красотка", "Сексуальная", "Молодец, так держать", "Настюша, вы как всегда прекрасны", "Потрясающая",

– сделали Насте комплименты подписчики, удивившись, что артистка опубликовала не такое откровенное фото, как обычно. Однако многих удивил странный внешний вид награды, а кому-то не понравилось платье певицы: "Что за дудка?", "Днище пробито", "Костюм ужасный", "Голосящий подсолнух?".

Самые внимательные подписчики отметили, что Каменских поправилась, и сделали вывод – певица находится в положении:

"Ты что, беременная?", "Упс и кто-то мама", "Поправилась, не беременна?".

Напомним, что в мае этого года Каменских и Потап поженились – до этого пара на протяжении долгих лет выступала дуэтом. Слухи о беременности артистки появлялись и ранее, например, в октябре подписчики решили, что она в положении, после фото на пляже.

Ранее певица снялась в откровенной блузке с вырезом до пупка.