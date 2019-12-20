Артистка сексуально изгибалась перед мужчиной

Настя Каменских подобрала новый наряд. Он состоял из белой блузы с широкими рукавами, обнаженными плечами и головокружительным – до пупка – вырезом на груди, а также блестящей длинной юбки, которая облегала стройные бедра и ноги. Волосы брюнетка гладко зачесала и собрала в высокий пучок, в ее ушах сверкали роскошные длинные серьги. Стоя у рояля, за которым сидел аккомпаниатор, она пела и, скрестив ноги, грациозно двигала телом. Этот момент попал на видео, которое опубликовано на ее странице в Инстаграм.

"Подари немного волшебства тем, кто верит в чудо Рождества. Подари им любовь, ее так мало стало", – тянула звезда в ролике. А под видео пожелала всем, чтобы в их жизни было "много невероятных, добрых, искренних и ярких чудес", и заявила, что "впереди много любви, объятий с самыми близкими и любимыми, исполнение желаний, бой курантов … а главное, ЧУДО Рождества", в которое нужно верить, "и оно обязательно случится".

Видео и слова артистки никого не оставили равнодушными. Большинство поклонников в ответ поздравляли любимицу. Не обошлось и без лестных похвал в ее адрес: "Нежно очень", "Как красиво и мило", "Шикарная, бархатная, воздушная", "Настюш, ты просто солнышко", "Класс, аж мурашки по коже ", "Волшебная", "Неподражаемая", "Образ прекрасный".

Мужчины отметили сексуальность образа певицы, а некоторые снова позавидовали ее мужу певицы. "Настя – самка", "Потапу досталась самая красивая девушка Украины... отхватил таки цветочек".

Ранее Настя Каменских в спортивном лифчике расслабилась на диване с любимыми, а до этого с томным взглядом в ультракоротком платье и ботфортах легла перед Сердючкой.