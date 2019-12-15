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Сочная Каменских в супермини разомлела на столе перед Сердючкой

Сочная Каменских в супермини разомлела на столе перед Сердючкой
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
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Судя по всему, на шоу было так жарко, что у Насти Каменских "утекла" подмышка.

На съемки украинской версии проекта X-factor певица пришла в образе Лилу Даллас из фильма "Пятый Элемент". Правда, парик она выбрала светлый, а не рыжий. Каменских позировала фотографу в коротком оранжевом платье с черными полосками и ботфортах, томно глядя в камеру.

"Я страстная, но вместе с тем обладаю тонкой и чувственной натурой. Могу быть романтичной и огненной одновременно", – написала она в Инстаграм.

На одном из фото она снялась, опираясь на стол, за которым сидел Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка.

"Попа как у КИМ!!!)", – написал один из разгоряченных прелестями Каменских поклонников.

Однако более внимательные сделали акцент на другом. Некоторые пользователи с сарказмом отметили, что Настя перестаралась с фоторедактором, из-за чего у нее "утекла" подмышка и деформировалась левая рука.

"Настя,тебе так хорошо с такой левой рукой", – насмешливо заявила одна из подписчиц.

Ранее Каменских сняли в парке в компании качка в резинке.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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